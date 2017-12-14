Николаевские депутаты отказались лишать русский язык статуса регионального

Депутаты Николаевского областного совета на внеочередной сессии в четверг не проголосовали за отмену статуса русского языка как регионального, сообщают украинские СМИ.

Проект решения об отмене регионального статуса русского языка был принят в 2012 году, однако николаевские депутаты такое решение не поддержали, сообщает местное издание «Новости N».

Глава областного совета Виктория Москаленко не стала выносить этот вопрос на повторное голосование.

В конце февраля конституционный суд Украины признал не соответствующим законодательству страны принятый в 2012 году закон «Об основах государственной языковой политики», который в 13 из 27 регионов страны предусматривал возможность официального использования русского языка. В 2014 году Верховная рада проголосовала за отмену языкового закона, но ее решение до настоящего момента не утвердили.