Генсек НАТО заявил о возможных проблемах США из-за конфликта на Украине

Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США

Американист Дудаков: Угрозами вернуть Панамский канал США Трамп пытается решить проблему нелегальной миграции

Tекст: Алёна Задорожная

«На самом деле, технической возможности вернуть Штатам Панамский канал у Дональда Трампа нет. Америка еще в 70-е годы при Джимми Картере передала артерию под контроль Панамы. И с тех пор этим каналом заведует именно эта страна», – напомним американист Малек Дудаков.

«Другое дело, что Панама серьезно зависима от США. Причем как экономически, так и в военном плане, учитывая, что там расквартированы американские войска. Так что возможность оказать неофициальное, непубличное давление у Штатов имеется», – продолжил собеседник.

«Республиканец хочет принудить эту страну к помощи в разрешении миграционного кризиса. Ведь караваны мигрантов едут как раз через латиноамериканские страны, включая, собственно, Панаму, доезжают до Мексики, а затем штурмуют южную границу США», – объясняет эксперт.

«На этом фоне я допускаю, что будущий глава Белого дома также попытается передоговориться с Панамой, чтобы для американских судов, которые проходят через этот канал, были условия получше», – замечает он. Когда же удастся договориться по мигрантам, интерес Трампа к стране угаснет, считает специалист.

Возвращаясь к миграционному кризису в США, Дудаков обращает внимание на недавние заявления Трампа в адрес Канады. «Мы видим, что здесь риторика республиканца уже привела к фактическому коллапсу правительства Трюдо с одной стороны. А с другой – к тому, что канадский премьер обещает выделить деньги на укрепление северной границы Штатов для совместной борьбы с нелегальной миграцией», – заключил собеседник.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Республиканец подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

«Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

Примечательно, что этого Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.