«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».3 комментария
Генсек НАТО заявил о возможных проблемах США из-за конфликта на Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что продолжение конфликта на Украине может стать проблемой для США и угрожать их безопасности, учитывая сотрудничество России с КНДР, Ираном и Китаем.
Рютте в интервью DPA подчеркнул, что ситуация усугубляется сотрудничеством России с КНДР, Ираном и Китаем, что увеличивает угрозы для США. Он также упомянул, что у Трампа еще нет окончательной стратегии по Украине. Генсек НАТО отметил, что конфликт имеет потенциал стать проблемой для Америки и что он стремится донести это до Трампа, передает ТАСС.
На вопрос о возможности прекращения огня на Украине к июньскому саммиту НАТО, Рютте ответил, что предсказать это невозможно, но выразил надежду на улучшение позиций Украины для начала переговоров. Он подчеркнул необходимость поддерживать Украину в ее сложной ситуации, чтобы она могла занять сильную позицию на переговорах.
Кроме того, Рютте отказался комментировать возможность отправки миротворческих сил на Украину, не желая спекулировать на эту тему.
Ранее сообщалось, что украинские власти начали верить в возможность завершения конфликта на Украине после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в 2025 году, полагаясь на вероятное мирное соглашение с Россией. Немецкий политолог Харли Шлангер сообщил, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.