Путин поручил запустить новые нацпроекты с января

Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом заявил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. Всего будет поставлено 327 млн киловатт-часов, заявку на которые Абхазия направила в российское Министерство энергетики в октябре.

Введение гуманитарных поставок позволит изменить график подачи электричества в республике. Если в последние недели свет отключали на одиннадцать часов в сутки, то теперь отключения продлятся всего четыре часа: два часа днем и два часа ночью. Этот новый график начнет действовать с 7.00 23 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России за гуманитарной поставкой электроэнергии в связи с серьезным энергодефицитом, из-за которого свет в республике подается лишь на несколько часов в сутки.

Ранее и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил о просьбе к России о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получено.

11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».