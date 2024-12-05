Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин предложил обсудить исполнение нацпроектов в июне следующего года
Президент России Владимир Путин предложил обсудить эффективность новых национальных проектов в июне 2025 года на очередном заседании Совета по стратегическому развитию.
Российский лидер подчеркнул важность своевременной оценки реализации нацпроектов, передает ТАСС. «Важно сразу задать высокий темп и качество общей работы. В этой связи предлагаю на очередном заседании нашего совета, в июне он планируется, оценить начало реализации нацпроектов, ход их выполнения и первые результаты», – сказал он.
Ранее в ходе заседания Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов.
Накануне Кремль анонсировал заседание Совета по нацпроектам под руководством Путина.