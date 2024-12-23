Tекст: Мария Иванова

Удар был нанесен по вертодрому в городе Глобино Полтавской области Украины, передает РИА «Новости».

По словам Лебедева, на этом вертодроме находились военные вертолеты натовского образца, которые проходили техобслуживание и вооружались перед вылетами. В магазинах и кафе поблизости слышали французскую речь, что усилило подозрения о присутствии иностранных военных.

Он отметил, что в течение последней недели на вертодроме появились натовские вертолеты, хотя эта информация пока не подтверждена официально.

Лебедев сообщил, что удар был нанесен удачно, так как слышались повторные детонации. Местные жители говорили о звуках сильного взрыва, который произошел ночью.

Кроме того, был нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Лебедев сообщил, что атака произошла вечером 22 декабря, около 20.50, и сопровождалась громким взрывом. В настоящее время нет информации о возможных повреждениях или жертвах в результате этих ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на окраине Житомира на Украине раздался сильный взрыв около бронетанкового завода в поселке городского типа Новогуйвинское, где производят и ремонтируют бронетехнику.

До этого в Сумской области произошли взрывы на предприятиях, где ремонтировалась военная техника, что привело к вывозу техники с территории.

Кроме того, удары были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по дислокации наемников в Вышгороде.