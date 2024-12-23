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Удар по вертодрому в Полтавской области уничтожил технику НАТО
В Полтавской области Украины произведен удар по вертодрому, где, возможно, размещались натовские вертолеты, а местные жители слышали французскую речь, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Удар был нанесен по вертодрому в городе Глобино Полтавской области Украины, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, на этом вертодроме находились военные вертолеты натовского образца, которые проходили техобслуживание и вооружались перед вылетами. В магазинах и кафе поблизости слышали французскую речь, что усилило подозрения о присутствии иностранных военных.
Он отметил, что в течение последней недели на вертодроме появились натовские вертолеты, хотя эта информация пока не подтверждена официально.
Лебедев сообщил, что удар был нанесен удачно, так как слышались повторные детонации. Местные жители говорили о звуках сильного взрыва, который произошел ночью.
Кроме того, был нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Лебедев сообщил, что атака произошла вечером 22 декабря, около 20.50, и сопровождалась громким взрывом. В настоящее время нет информации о возможных повреждениях или жертвах в результате этих ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на окраине Житомира на Украине раздался сильный взрыв около бронетанкового завода в поселке городского типа Новогуйвинское, где производят и ремонтируют бронетехнику.
До этого в Сумской области произошли взрывы на предприятиях, где ремонтировалась военная техника, что привело к вывозу техники с территории.
Кроме того, удары были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по дислокации наемников в Вышгороде.