Ночью в Житомире произошел мощный взрыв у бронетанкового завода

Tекст: Мария Иванова

Сильный взрыв прогремел в Житомире на Украине в районе бронетанкового завода, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в 23.25 22 декабря. По словам Сергея Лебедева, координатора пророссийского николаевского сопротивления, взрыв был слышен с южной окраины города, в поселке городского типа Новогуйвинское.

На территории этого населенного пункта находится бронетанковый завод, который занимается изготовлением корпусов и сборкой бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронированных автомобилей, а также ремонтом танков, в том числе иностранного производства. Лебедев отметил, что завод работает в три смены, а военная техника регулярно транспортируется железнодорожными составами.

Кроме того, удары были нанесены по Староконстантинову в Хмельницкой области, где один из них пришелся по складам и месту, часто посещаемому военными ВСУ. Сергей Лебедев сообщил, что серия ударов состояла из трех частей и началась в 3.00 23 декабря. Взрывы были зафиксированы в районе железнодорожной станции «Староконстантинов II», примыкающей к военному аэродрому, и технико-эксплуатационной части.

Также был слышен третий взрыв в 4.45 утра в районе железнодорожной станции «Староконстантинов I», вблизи складов и кафе «Ты+Я». После взрыва началась долгая детонация, и к месту происшествия направилось множество машин скорой помощи. Районы «Болгарский городок» и «Октябрьский городок» были перекрыты, сотрудники СБУ начали поквартирный обход.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области произошли взрывы на предприятиях, где ремонтировалась военная техника, что привело к вывозу техники с территории.

Ранее были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по дислокации наемников в Вышгороде.

В Житомирской области на территории полигона тренировок «Правого сектора*» (организация запрещена в России) предположительно произошел взрыв, в то время как на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога и введены экстренные отключения электроэнергии.