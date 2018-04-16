Волкер призвал ЕС ужесточить санкции против России

Евросоюзу нужно следовать примеру Вашингтона и ужесточить антироссийские санкции, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, желание Италии отменить санкции грозит осложнениями внутри ЕС. «Это меры общеевропейские, не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях внутри ЕС. В практическом плане отмена санкций затруднительна», – передает ТАСС слова Волкера.

По его словам, санкции являются «действенным механизмом» достижения «урегулирования конфликта на Украине», так как они «стимулируют» Россию к выполнению обязательств по Минским соглашениям.

Напомним, в Кремле прежде не раз заявляли, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.

«В первую очередь нужно сохранять режим санкций и обсуждать возможность их ужесточения, если Россия продолжит свою политику», – заявил Волкер, отметив, что «было бы крайне полезно», если бы Евросоюз двигался по примеру Вашингтону, ужесточая санкции против России.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение против России новых американских санкций. Белый дом и минфин США пока не подтвердили заявление Хейли.

Москва тем временем пообещала не тянуть с принятием законопроекта об ответных мерах на санкции Вашингтона.

Между тем, предсказано пять новых волн санкций против России.