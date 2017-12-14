Горбачев счел ракетный удар по Сирии тренировкой перед «настоящей стрельбой»

Ракетный удар Соединенных Штатов и их союзников по Сирии очень похож на тренировку перед тем, как начнется настоящая стрельба, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

По словам Горбачева, ракетная атака «с такими результатами никому не нужна», передает РИА «Новости».

«Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему…», – сказал Горбачев в интервью латвийской радиостанции Baltkom, добавив, что «это ни к чему хорошему не приведет».

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В связи с этим член Совфеда Алексей Пушков констатировал, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО.

Провал удара западной коалиции по Сирии уже окрестили началом заката военной гегемонии США.