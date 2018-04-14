Верховный лидер Ирана в ярости прокомментировал удары Запада по САР

В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя ракетные удары Запада по Сирии, назвал глав США, Франции и Великобритании преступниками.

Так, Хаменеи заявил, что «нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании – преступники», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Тасним».

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии. При этом в США осудили решение Трампа.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.