В Средиземное море вошел еще один американский эсминец с «Томагавками»

Группу американских кораблей в Средиземном море пополнил эсминец «Уинстон Черчилль», сообщает командование Шестого флота ВМС США.

«Эсминец с управляемым ракетным вооружением класса «Арли Берк» «Уинстон Черчилль» вошел в зону операций Шестого флота США 10 апреля 2018 года для проведения планового развертывания в поддержку интересов морской безопасности США, повышения региональной стабильности и передового военно-морского присутствия в районе операций Шестого флота США», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Со ссылкой на данные из открытых источников сообщается что на борту эсминца может находиться до 90 крылатых ракет «Томагавк».

Как отмечала накануне газета ВЗГЛЯД, авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» начала свое движение к Сирии в Средиземном море. По мнению экс-главы Черноморского флота Владимира Комоедова, что США готовят мощнейший удар по Сирии.