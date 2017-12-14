Российский адмирал: США готовят мощнейший удар по Сирии

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что США готовят мощнейший удар по Сирии.

«Направление авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море, усиление там группировки эсминцев – не просто провокация, а свидетельство наращивания сил в регионе и серьезного намерения Соединенных Штатов нанести мощный удар по Сирии», – цитирует РИА «Новости» Комоедова.

Адмирал обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией в Сирии отменил ранее запланированную поездку в Латинскую Америку, по его словам, «это очень серьезно».

Эксперт отметил, что в случае угрозы гибели российских военнослужащих средства ПВО в Сирии должны сбивать атакующие ракеты и их носители. «Ракеты сирийцам под единым управлением надо сбивать. Что касается их носителей, кораблей и самолетов, то это – вопрос сложный. Нанесение такого удара будет означать войну», – сказал Комоедов.

Он подчеркнул, что нельзя недооценивать противника, тем более если этот противник – США. «У американцев – 11 атомных авианосцев, на каждом – 95 самолетов, из них 60 ударных. Глубина обороны АУГ – 1,5 тыс. километров. Морская война требует очень серьезного наряда сил. У нас в регионе такого наряда сил нет. Американцы там господствуют в воздухе, на море, во втором эшелоне у них – НАТО», – рассказал адмирал.

Эксперт назвал американцев «самыми главными провокаторами», которые «не хотят слышать наших аргументов», а также принимать доказательств непричастности к применению химического оружия. «И они готовы наказать непричастных нанесением мощного удара», – отметил он.

По мнению Комоедова, надо «объявлять боевую готовность номер один, прежде всего российским дипломатам, чтобы они договаривались с нашими оппонентами».

Ранее в среду Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.

Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.