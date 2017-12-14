Семь самолетов США провели разведку у российских баз в Сирии

За сутки у российских баз в Сирии разведку вели не менее семи американских военных самолетов, сообщают западные авиационные ресурсы.

Речь идет о шести патрульных противолодочных самолетах ВМС США P-8A Poseidon и самолете радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II.

Кроме того, к Сирии был направлен британский самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1, передает «Интерфакс».