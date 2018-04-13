Захарова напомнила о дружбе Британии и США с Асадом

Раньше президент Сирии Башар Асад «был лучшим другом Лондона и Вашингтона, а не Москвы», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Такая ситуация сохранялась «до химического разоружения». Например, экс-госсекретарь США Джон Керри, «когда работал в Сенате, был в дружеских отношениях с Асадом», сказала Захарова.

Она напомнила, что действующий президент Сирии «провел значительную часть своей жизни в Британии», передает РИА «Новости».

«Он скорее ваш парень, чем наш», – заявила она британскому телеканалу Sky News.