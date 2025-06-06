К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?0 комментариев
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
В Москве с 7 по 10 июня ожидается аномальная жара, температура воздуха может достигать 32 градусов по данным столичного главка МЧС.
В Москве ожидается сильная жара, температура воздуха днем может подняться до 32 градусов, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС.
«Уважаемые москвичи и гости столицы. В дневные часы с 7 по 10 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 30…32 °С», – говорится в обращении спасателей.
Жителям рекомендуется носить одежду из натуральных тканей, использовать головные уборы и пить больше воды. В МЧС советуют по возможности находиться в тени, чтобы избежать перегрева.
Также специалисты напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и воздерживаться от использования открытого огня, чтобы снизить риск возгораний в условиях жары.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры до 32 градусов, которая сохранится три дня.
Между тем вода в реках и озерах московского региона в выходные достигнет температуры плюс 18-20 градусов, что позволит начать купальный сезон.