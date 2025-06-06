МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Tекст: Мария Иванова

В Москве ожидается сильная жара, температура воздуха днем может подняться до 32 градусов, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС.

«Уважаемые москвичи и гости столицы. В дневные часы с 7 по 10 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 30…32 °С», – говорится в обращении спасателей.

Жителям рекомендуется носить одежду из натуральных тканей, использовать головные уборы и пить больше воды. В МЧС советуют по возможности находиться в тени, чтобы избежать перегрева.

Также специалисты напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и воздерживаться от использования открытого огня, чтобы снизить риск возгораний в условиях жары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры до 32 градусов, которая сохранится три дня.

Между тем вода в реках и озерах московского региона в выходные достигнет температуры плюс 18-20 градусов, что позволит начать купальный сезон.