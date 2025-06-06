Экс-полицейскую осудили за «удаленную» выдачу загранпаспортов

Tекст: Алексей Дегтярев

Следствие установило, что не позднее мая 2023 года обвиняемая, занимая должность в органах МВД, действовала вразрез с интересами службы и за вознаграждение оформляла документы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Общая сумма взяток составила 1,6 млн рублей, всего было незаконно оформлено 119 документов. Сама подсудимая частично признала свою вину в ходе разбирательства.

Головинский районный суд Москвы назначил ей наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима.

Ранее в июне в Екатеринбурге задержали полицейского, бизнесмена и его сыновей по обвинению в организации схемы легализации порядка 2 тыс. иностранных граждан.