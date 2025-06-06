Волонтера «ЛизаАлерт» в Бурятии нашли мертвой

Tекст: Алексей Дегтярев

Тело женщины с колото-резаными ранениями грудной клетки и верхних конечностей нашли вечером 5 июня в лесу у поселка Ключи, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Дело завели по статье об убийстве, подозреваемым стал бывший супруг убитой.

По версии СК, подозреваемый 5 июня привез на машине бывшую жену в лес, там он из ревности напал на нее с ножом, после чего покончил с собой. Их тела нашли через несколько часов после поисков.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Бурятии сообщил, что погибшая – это Мария Лубсанова, активный участник поисковых операций. Весной 2025 года она выезжала в качестве волонтера в Мариуполь.

В конце мая в Москве юноша в ходе ссоры из ревности смертельно ранил 17-летнюю девушку и напал на ее спутника, после чего покончил с собой.