Российские дипломаты узнали о выписке Юлии Скрипаль из СМИ

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10 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
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«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
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Дроны в России перестали быть игрушками

То, что для одних игрушка, для других – потенциальный нарушитель или опасное оружиеФото: Артем Коротаев/ТАСС
Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО, а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?  Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Кенигсберг – наш заслуженный трофей

Андрей Колесник, депутат Государственной думы VI созыва, ветеран спецназа
У нас есть улицы Вагнера, Шиллера, Генделя, памятник Шиллеру, могила Канта. Но есть у нас и улица 9 апреля, причем в самом центре. Туристы спрашивают: а что такое было в этот день? Каждый местный житель им может ответить. Подробности...

Англосаксы пустились во все тяжкие

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
Дочку Скрипаля уволокли в неизвестном направлении. Вообще-то, на их языке это называется kidnapping и расценивается как тяжкое преступление. Термин применим, Юлия Скрипаль-то – гражданка РФ. Подробности...

Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Почему мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать свое дело – строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть? Подробности...
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          Российские дипломаты узнали о выписке Юлии Скрипаль из СМИ

          10 апреля 2018, 14:40

          Текст: Алина Назарова

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          Российские дипломаты в британской столице узнали о том, что гражданку России Юлию Скрипаль выписали из больницы, из СМИ; официальных уведомлений Лондона не было, сообщил российский посол Александр Яковенко.

          «Мы узнали об этом из средств массовой информации, каких-либо официальных сообщений с британской стороны не было», – сказал Яковенко, передает РИА «Новости».

          Дипломат также заявил, что посольство России в Великобритании пока не получило от Лондона никакого ответа на запрос о встрече с главой британского МИД Борисом Джонсоном. «Мы, естественно, будем направлять новые официальные обращения и требовать на них ответ», – добавил посол.

          Ранее во вторник дипломаты заявили, что посольство России нуждается в срочном подтверждении того, что все, что происходит с Юлией Скрипаль, делается по ее доброй воле.

          Перед этим представители больницы Солсбери официально подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль. В больнице также сообщили, что Юлия Скрипаль попросила СМИ уважать ее частную жизнь. После выписки, согласно источникам «Би-би-си», ее перевезли в некое «безопасное место».

          При этом двоюродная сестра Юлии Скрипаль полагает, что британские власти будут настаивать на том, чтобы ее двоюродная сестра Юлия попросила предоставить ей убежище.

          Отметим, ранее сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США. Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.


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