Российские дипломаты узнали о выписке Юлии Скрипаль из СМИ

Российские дипломаты в британской столице узнали о том, что гражданку России Юлию Скрипаль выписали из больницы, из СМИ; официальных уведомлений Лондона не было, сообщил российский посол Александр Яковенко.

«Мы узнали об этом из средств массовой информации, каких-либо официальных сообщений с британской стороны не было», – сказал Яковенко, передает РИА «Новости».

Дипломат также заявил, что посольство России в Великобритании пока не получило от Лондона никакого ответа на запрос о встрече с главой британского МИД Борисом Джонсоном. «Мы, естественно, будем направлять новые официальные обращения и требовать на них ответ», – добавил посол.

Ранее во вторник дипломаты заявили, что посольство России нуждается в срочном подтверждении того, что все, что происходит с Юлией Скрипаль, делается по ее доброй воле.

Перед этим представители больницы Солсбери официально подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль. В больнице также сообщили, что Юлия Скрипаль попросила СМИ уважать ее частную жизнь. После выписки, согласно источникам «Би-би-си», ее перевезли в некое «безопасное место».

При этом двоюродная сестра Юлии Скрипаль полагает, что британские власти будут настаивать на том, чтобы ее двоюродная сестра Юлия попросила предоставить ей убежище.

Отметим, ранее сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США. Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.