Российские дипломаты сделали срочное заявление о Юлии Скрипаль

Посольство России нуждается в срочном подтверждении того, что все, что происходит с Юлией Скрипаль, делается по ее доброй воле, заявили дипломаты.

«Мы поздравляем Юлию с выздоровлением. И все же нам нужно срочное подтверждение того, что все, что делается с ней, делается по ее доброй воле», – приводит РИА «Новости» слова представителя российского посольства.

Напомним, ранее представители больницы Солсбери официально подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль. В больнице также сообщили, что Юлия Скрипаль попросила СМИ уважать ее частную жизнь.

После выписки, согласно источникам Би-би-си ее перевезли в некое «безопасное место».

При этом двоюродная сестра Юлии Скрипаль полагает, что британские власти будут настаивать на том, чтобы ее двоюродная сестра Юлия попросила предоставить ей убежище.

Отметим, ранее сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США. Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.