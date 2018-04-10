Сестра Юлии Скрипаль предположила дальнейшие шаги Лондона

Виктория Скрипаль полагает, что британские власти будут настаивать на том, чтобы ее двоюродная сестра Юлия попросила предоставить ей убежище.

«Я думаю, Великобритания будет настаивать на том, чтобы она (Юлия) попросила убежище», – сказала Виктория Скрипаль в интервью Sky News, передает ТАСС.

Кузина пострадавшей в Солсбери россиянки также заявила: она рада тому, что ее двоюродная сестра чувствует себя «достаточно хорошо для выписки из больницы».

Напомним, во вторник утром стало известно, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы, после чего, согласно источникам Би-би-си ее перевезли в некое «безопасное место».

Отметим, ранее сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США. Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.