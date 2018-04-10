Определены сроки первого полета нового транспортника Ил-112В

Военно-транспортный самолет Ил-112В, создаваемый на замену Ан-26, совершит первый полет до конца 2018 года.

«Первый вылет транспортника планируется до конца текущего года», – сообщили в пресс-службе дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передает ТАСС.

Исполнительный директор ВАСО Сергей Исаенко сообщил, что многие комплектующие Ил-112В сейчас проходят этап опытно-конструкторских работ.

«Это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Но Ил-112В – это не только надежный транспортник, а также уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач. Результаты разработок будут использованы при создании новой гражданской авиационной техники», – отметил руководитель дивизиона «Ильюшин» в ОАК Алексей Рогозин.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки людей, военной техники и других грузов. Самолет придет на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

В декабре завершился первый этап летных испытаний нового двигателя ТВ7-117СТ для военно-транспортного самолета Ил-112В.