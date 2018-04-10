Тиньков за день потерял 250 млн долларов

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10 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
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Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
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«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
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Дроны в России перестали быть игрушками

То, что для одних игрушка, для других – потенциальный нарушитель или опасное оружиеФото: Артем Коротаев/ТАСС
Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО, а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?  Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Почему мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать свое дело – строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть? Подробности...

Образ России как врага связан не столько с самой Россией

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Западе стали набирать силу «популисты», недовольные политикой разрушения национальных суверенитетов. Это побудило глобалистскую элиту прибегнуть к приему, который считался характерным для «коррумпированных авторитарных режимов». Подробности...
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На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

Владимир Можегов, публицист
Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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          Тиньков за день потерял 250 млн долларов

          10 апреля 2018, 11:15

          Текст: Алина Назарова

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          Банкир Олег Тиньков заявил, что из-за новых санкций Вашингтона он потерял 250 млн долларов за день, несмотря на то, что его компания не попала в санкционные списки.

          «У российского бизнеса крепкие нервы, мы себя чувствуем нормально. Вчера я потерял 250 млн долларов. Были и дни похуже, помню 1 млрд долларов за день терял», – сказал он, передает ТАСС.

          Бизнесмен подчеркнул, что быть на российском фондовом рынке все равно, «что кататься на вулкане». «К сожалению, у наших инвесторов не такие крепкие нервы, как у российского бизнеса. Компания функционирует, фундаментально все работает, банк генерирует выручку и прибыль», – отметил он.

          Глобальные депозитарные расписки (GDR) Тинькофф банка торгуются на Лондонской фондовой бирже.

          Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

          Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар, и 78 рублей за евро.


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