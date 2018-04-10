Тиньков за день потерял 250 млн долларов

Банкир Олег Тиньков заявил, что из-за новых санкций Вашингтона он потерял 250 млн долларов за день, несмотря на то, что его компания не попала в санкционные списки.

«У российского бизнеса крепкие нервы, мы себя чувствуем нормально. Вчера я потерял 250 млн долларов. Были и дни похуже, помню 1 млрд долларов за день терял», – сказал он, передает ТАСС.

Бизнесмен подчеркнул, что быть на российском фондовом рынке все равно, «что кататься на вулкане». «К сожалению, у наших инвесторов не такие крепкие нервы, как у российского бизнеса. Компания функционирует, фундаментально все работает, банк генерирует выручку и прибыль», – отметил он.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) Тинькофф банка торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар, и 78 рублей за евро.