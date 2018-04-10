Рубль подорожал к доллару и евро после резкого падения

Рубль в ходе торгов во вторник утром вырос на фоне дорогой нефти, корректируя обвал понедельника.

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 32 копейки – до 60,34 рубля, курс евро снизился на 38 копеек – до 74,32 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти с утра растет на 1,28% – до 69,53 доллара за баррель по марке Brent.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 60 рублей за доллар (с ноября 2017 года), а евро впервые за полтора года – 75 рублей.