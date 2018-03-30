Сайт Gay.Ru отреагировал на известие о блокировке за пропаганду гомосексуализма

Сайт Gay.Ru получил уведомление о внесении размещенной на нем информации в Единый реестр запрещенных сайтов по решению Алтайского районного суда республики Хакасия.

«Основанием для блокировки стало «размещение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, признанной запрещенной на территории России. Решение по делу приняла судья Ольга Квасова», – сообщается на сайте.

Редакция получила из Роскомнадзора письмо о необходимости незамедлительного удаления запрещенной к распространению в России информации в четверг.

«Мы были с вами 20 лет, начиная с сентября 1997 года. Оставайтесь на связи, используя доступные средства свободного перемещения в интернете. Наш сайт предназначен для лиц старше 18 лет, о чем содержит соответствующую пометку», – говорится в обращении редакции.

Редакция сайта также отметила, что невозможно понять, в какой именно информации портала суд нашел проявления пропаганды гомосексуализма.

«Размещенная на сайте информация отнесена к запрещенной информации, направленной для распространения среди несовершеннолетних детей способной вызвать у них интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, искаженности представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и возникновения желания заняться нетрадиционными сексуальными отношениями, что представляет реальную угрозу их здоровью. Кроме того, распространению указанной информации оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, здоровье, жизнь несовершеннолетних, умаляет ценность семейных отношений», – говорится в судебном решении.

Отмечено, что вердикт суда вступил в силу 22 декабря 2017 года. Несмотря на это, доступ на сайт до сих пор не ограничен.

Президент Владимир Путин не раз говорил, что в России нет уголовного преследования за нетрадиционную ориентацию, и подчеркивал, что в России ввели запрет пропаганды гомосексуализма, поскольку детей надо «оставить в покое».