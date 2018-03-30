Рынок акций в начале торгов рос по индексам

Рынок акций России в начале торгов рос на 0,2-0,7% по индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск пятницы вырос на 0,2% и составил 2279 пунктов, индекс РТС вырос на 0,7% и составил 1255 пунктов, передает РИА «Новости».