Франция направит войска для помощи курдам в сирийский Манбидж

Париж принял решение направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже, пишет газета Parisien со ссылкой на представителя делегации «Сирийских демократических сил» во французской столице.

В четверг делегация SDF встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам представителя делегации, глава Пятой Республики намерен «в самом скором времени» направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии. Их численность не называется. Сообщается, что операция будет проводиться в координации с военными США.

Как сообщает газета, власти Франции поручили послу в Анкаре сообщить о принятом решении президенту Турции Реджепу Эрдогану, передает РИА «Новости».

Ранее Совет национальной безопасности Турции потребовал незамедлительного вывода сил самообороны курдов из сирийского Манбиджа. Анкара заявила, что при невыполнение этого требования может провести в этом регионе военную операцию, подобную проведенным в других районах на севере Сирии.

В то же время Дамаск обратился в ООН, сочтя заявление Эрдогана о захвате Африна неприемлемым и противоречащим «принципам устава ООН и международному праву».