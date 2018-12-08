В Совфеде отреагировали на призыв Порошенко закрыть порты для России

Призыв президента Украины Петра Порошенко к Западу закрыть порты для российских кораблей является очередной провокацией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Только сегодня состоялся брифинг с участием руководства департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, где было четко сказано, что проход свободный. Просто есть форма прохождения Керченского пролива для всех судов, в том числе украинских, с уведомления коменданта этого порта», – сказал Джабаров в интервью RT.

Он добавил, что больше никаких ограничений нет.

Джабаров предположил, что Порошенко слишком много на себя берет, так как не в его компетенции раздавать рекомендации другим государствам о том, кого впускать.

Он считает, что Порошенко просто «будоражит общественное мнение».

«Пусть лучше занимается внутриукраинскими политическими и экономическими проблемами. Там, наверное, задач побольше. Россия не является врагом Украины и не считает для себя это государство враждебным. А Порошенко сейчас любой конфликт с нашей страной очень выгоден, потому что он на этом пытается заработать политические очки, готовится к выборам», – сказал он.

Джабаров полагает, что Порошенко мечтает о вооруженном конфликте.

«Но, думаю, этого он никогда не дождется», – сказал он.

Также он выразил сомнение в том, что Запад поддержат предложение Порошенко.

Ранее в субботу президент Украины Петр Порошенко в эфире американского ТВ призывал Соединенные Штаты и Европу закрыть свои порты для российских судов.