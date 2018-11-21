Порошенко потребовал от ЕС и США закрыть порты для российских судов

Президент Украины Петр Порошенко в эфире американского ТВ призвал Соединенные Штаты и Европу закрыть свои порты для российских судов.

«В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты», – приводятся выдержки из интервью Порошенко телеканалу Fox News на сайте президента Украины.

Порошенко также заявил, что все российские компании, работающие в Керченском проливе, находятся в санкционном списке США и ЕС. «В этой ситуации Россия противостоит всему миру», – сказал он.

Украинский президент попросил американцев и европейцев «восстановить свободу судоходства» и «незаконную оккупацию» Керченского пролива и Азовского моря.

Ранее в субботу в ФСБ заявили, что ни о какой блокаде украинских кораблей в Азовском море речи быть не может, поскольку российские пограничники больше проверяют суда, следующие в российские порты, чем в украинские.

В Крыму подчеркивали, что Украина вправе направлять свои корабли в Азовское море, однако она должна строго соблюдать международные нормы и правила судоходства, а также требования прохода через территориальные воды России.