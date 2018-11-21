Познер высказался о новой гонке вооружений

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал планы Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также оценил вероятность непродления Договора о СНВ.

«Как мне кажется, нынешнее американское руководство намерено выйти из существующих договоров (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3) – прим. ВЗГЛЯД). В этом смысле военно-промышленный комплекс добивается своей цели. Гонка вооружений, строго говоря, уже имеет место», – приводятся его слова в сообщении на сайте «Познер Online».

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявлял, что ему «чрезвычайно сложно представить себе прогресс в деле продления СНВ-3, например, если основой этого является несоблюдение ДРСМД».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что заявления США по ДРСМД могут быть подготовкой почвы для развала переговоров по продлению СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме США и подготовке России к вероятному выходу США из ДРСМД.