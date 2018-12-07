Лавров прокомментировал возможность «развала» СНВ-3

Заявления США по ДРСМД могут быть подготовкой почвы для развала переговоров по продлению СНВ-3, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Насчет СНВ. Да, я видел заявление, что если ДРСМД прекратит свое существование, то СНВ-3 будет под большим вопросом. Создается впечатление, что просто готовится почва для того, чтобы и этот документ в итоге развалить», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

По его словам Россия неоднократно выдвигала предложения о начале серьезного и честного диалога по вопросам ДРСМД, выполнения договора СНВ и в целом об оценке проблемы в сфере стратегической стабильности.

В частности, такие предложения передавались во время встречи президентов России и США в Хельсинки, во время визитов Джона Болтона в августе и в октябре.

«Никакого ответа от американцев не поступало. Мы им периодически напоминаем об этом, но у них ответ один: «Вы должны исправить свои ошибки, устранить те нарушения, которые вы допускаете», – уточнил Лавров.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявлял, что ему «чрезвычайно сложно представить себе прогресс в деле продления СНВ-3, например, если основой этого является несоблюдение ДРСМД».

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме США и подготовке России к вероятному выходу США из ДРСМД.