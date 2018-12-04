Украинцам посоветовали отказаться от поездок в Россию

На время действия военного положения украинцам рекомендовано ограничить поездки в Россию, сообщил председатель госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

«Я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период поездки в Российскую Федерацию», – цитирует РИА «Новости» выступление Цигикала в эфире телеканала UATV.

Он заявил, что Россия безосновательно отказывает гражданам Украины во въезде.

Ранее во вторник в госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что украинские пограничники не пропустили более 250 россиян.

В воскресенье президент Владимир Путин заявлял, что в ответ на ограничение въезда россиян на Украину Москва облегчит режим пребывания и получения гражданства.