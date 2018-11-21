США назвали «бастион защиты от России» в Европе

Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер назвала Польшу ключевым игроком в глобальной стратегии президента США Дональда Трампа и «бастионом защиты от России» в Европе.

«Польша является своего рода бастионом в этом регионе, защищающим от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит, Польша должна оставаться фундаментом стабильности региона», – сказала Мосбахер, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

По ее словам, Польша играет ключевую роль для безопасности США. «Польша имеет фундаментальное стратегическое значение для безопасности этого региона. А ввиду того, что мы в НАТО, сильная Польша – это также более безопасные Соединенные Штаты», – заявила посол.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в конце ноября действия Мосбахер вызвали скандал в Польше. Посол США направила письмо премьер-министру этой страны Матеушу Моравецкому. В своем послании дипломат «объясняет, что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского телеканала TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery Communications». Письмо вызвало у поляков даже нечто вроде «бунта на коленях». Варшава добилась того, чего давно хотела – официального признания вассального положения по отношению к Вашингтону.