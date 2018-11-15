Почему поляки жалуются на хамские заявления американского посла

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30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Брекзит сулит британцам самые чудовищные последствия

Британии предрекают кризис страшней, чем в 2008 годуФото: Alberto Pezzali/Zuma/Global Look Press
Великобританию ждет самое сильное падение со времен Второй мировой войны, и это не досужие измышления дешевых аналитиков, а официальный прогноз Банка Англии. По крайней мере, именно так звучит один из его сценариев выхода страны из ЕС – так называемого Брекзита. При каких условиях может случиться такой апокалипсис и зачем британский регулятор нагоняет страхи на собственное население? Подробности...
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Как отвечать на запрет российским мужчинам во въезде на Украину

Туристический поток на Украину в России практически прекратился – в эту страну ездили либо к родственникам, либо по работеФото: Стрингер/РИА Новости
Тотальные ограничения Украины на посещение этой страны российскими мужчинами не могут не остаться без ответной реакции России. МИД уже заявил, что «зеркальных» мер, то есть аналогичного запрета для украинцев, не будет. Так что же может в ответ предпринять наша страна, чтобы не обрадовать Петра Порошенко? Подробности...
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Как ослабить чувство горя после трагедии в Керчи

В минувшее воскресенье Керчь скорбно отметила 40-й день расстрела студентов педагогического колледжаФото: Юрий Васильев
Говорят, новая история Крыма теперь рассечена надвое – до и после 17 октября. Весь полуостров, да и вся страна, до сих пор скорбят по жертвам расстрела в Керчи. Как раненый приморский город встретил сороковой день гибели десятков подростков, как пытается залечить свои раны, рассказывает спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Почему поляки жалуются на хамские заявления американского посла

          Заявления Джорджетт Мосбахер вызвали острое неприятие у гордых поляков   30 ноября 2018, 18:15
          Фото: Rick Wilking/Reuters
          Текст: Владимир Веретенников

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          Политические круги Польши обсуждают невиданное унижение. Письмо американского посла в Варшаве польскому премьер-министру вызвало у поляков даже нечто вроде «бунта на коленях». Варшава добилась того, чего давно хотела – официального признания вассального положения по отношению к Вашингтону. Интереснее другое – кто и зачем опубликовал эту скандальную, но конфиденциальную переписку?

          Польский еженедельник Do Rzeczy обнародовал историю, ставшую главным политическим скандалом в Польше за последние дни. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер направила письмо премьер-министру этой страны Матеушу Моравецкому. В своем послании дипломат «объясняет, что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского телеканала TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery Communications». 

          Официально польские власти пока не проявляют желания комментировать письмо посла США. Но кулуарно гордые паны проявляют изрядное недовольство тоном американского дипломата. Источник из окружения Моравецкого рассказал Do Rzeczy, что «тон письма чрезвычайно высокомерен». Якобы Мосбахер утверждает, что Вашингтон не потерпят от польских политиков критических высказываний в адрес журналистов TVN за подготовку теми репортажа о «предполагаемой нацистской среде в Польше».

          Другой собеседник, также имеющий отношение к офису Моравецкого, сказал изданию: «Посол начинает так, как будто она не в Польше, а в бантустане. И это не вопрос того, что последние три года американских дипломатов приучили к тому, и они поняли, что могут себе позволить такое поведение. Это они просто давно привыкли, что мы поддаемся их давлению».

          Вице-премьер и министр науки и высшего образования Ярослав Говин в качестве эдакого «бунта на коленях» отменил встречу с Мосбахер, которая должна была состояться по инициативе посла. В свою очередь глава парламентской комиссии по расследованию случаев мошенничества с НДС Марчин Хорала в интервью радиостанции TOK FM заявил: «Дипломатические службы США и сами Соединенные Штаты всегда пекутся за рубежом об американском капитале, а тут, кажется, телеканал с американским капиталом, хотя некоторые говорят, что с российским. В городе судачат об этом».

          Политический аналитик Андрей Стариков считает, что случай с письмом стал ярким проявлением того вассалитета, в котором фактически оказались польские политики.

          «Политическое руководство Польши последовательно ставит себя в подчиненное положение по отношению к своим американским контрагентам, – заявил Стариков газете ВЗГЛЯД. – Правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС) пытается «продать« американцам территорию Польши в качестве антироссийского плацдарма, понаставить у себя американских баз. Взамен Варшава надеется получить внешнеполитическую поддержку от США. Такая поддержка необходима польским политикам для воплощения в жизнь собственных амбиций: геополитический проект «Междуморье», шефство над Украиной, втягивание в западную орбиту влияния Белоруссии», – отмечает Стариков.

          Эксперт напоминает, что совсем недавно министры обороны США и Польши Джеймс Мэттис и Мариуш Блащак на встрече в Пентагоне обсудили предложение Варшавы разместить у себя американскую бронетанковую дивизию. На создание такого объекта неподалеку от российской границы Польша готова выделить до 2 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп проявил интерес к этой идее, назвав предложение «очень важным вкладом» в укрепление трансатлантической безопасности. А президент Польши Анджей Дуда, и без того на днях вызвавший раздражение избирателя своей угодливой позой на совместном фото с главой США, предложил назвать базу «Форт-Трамп».

          На фоне такого угождения Варшавы в адрес Вашингтона ситуация с письмом американского посла кажется, на первый взгляд, странной. Стариков считает, что

          поляки сами приучили американцев к высокомерному тону.

          «Природа конфликта польских правящих кругов с посланником Вашингтона заключается в том, что американские коллеги посягнули на святое – на внутреннюю проблему Польши, на тему СМИ, – полагает политолог. – Ведь еще совсем недавно Варшава скандалила с Брюсселем из-за принятых Польшей новых поправок к закону о СМИ. И вот теперь американцы тоже надавили на больное для ПиС место. А тут уже назад отступать нельзя. Поддержка образа радетелей за национальные интересы для партии Ярослава Качиньского – залог политического выживания. Весь имидж ПиС выстроен на противопоставлении ориентирующейся на Брюссель «Гражданской платформе», якобы «терпящей обиды от соседей и раздавшей наднациональным структурам польский суверенитет». «Право и Справедливость» «продает» избирателю эту самую внутриполитическую брутальность и не может прослыть плохим продавцом, «толкающим» брак, – констатирует Андрей Стариков.

          Он добавляет, что в истории с американским послом примечателен сам факт, что «высокомерное» конфиденциальное письмо получило огласку.

          «После сдачи позиций в споре с Брюсселем по вопросам реформы Верховного суда польское руководство получило ожидаемое «фи» от своих симпатизантов. Вероятно, слив посольского письма стал простой политтехнологической акцией, призванной купировать негативные последствия уступок Брюсселю, поддержать брутальный образ партии Ярослава Качиньского», – заключает Стариков.

          Дело рук «пронемецкой агентуры»?

          Доктор политических наук и советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Наталья Еремина сказала газете ВЗГЛЯД, что дело тут не столько в самом сюжете с письмом, сколько именно в оценке деятельности журналистов, работающих на проамериканскую информационную компанию.

          «Политический истеблишмент и общественность США всерьез полагают, что априори все, что делают их журналисты, не может подлежать критике. Фактически ситуация сложилась, как в Античности – нарушение «закона величия». Поэтому представители США полагают, что вправе требовать от других стран подчинения по любому поводу. Если уж США требуют от Польши экономических преференций, заставляют покупать американский сжиженный газ, так уж по вопросу новостей и информационных сюжетов они вообще раздумывать не станут. В США вообще с презрением относятся к странам, которые претендуют на статус их вассалов», – отмечает Еремина.

          Есть и еще одна точка зрения. По мнению политического аналитика Станислава Стремидловского, огласка ситуации с письмом американского посланника может служить доказательством того, что в правящих кругах Польши в пику сторонникам максимального сближения с США активизировалась условная «пронемецкая партия».

          Политолог подчеркивает: «Следует отметить важную деталь. Письмо посла США в адрес премьер-министра Польши, которое явно является конфиденциальным, было сознательно предоставлено журналистам близкими сотрудниками Моравецкого (поверим на слово нашим польским коллегам). Это означает, что

          в правящем лагере партии «Право и Справедливость» и правительстве Польши есть влиятельные силы, которые со скепсисом воспринимают перспективы ориентации Варшавы исключительно на Вашингтон.

          До сих пор, правда, европейское направление было как бы монополизировано оппозицией (преимущественно партией «Гражданская платформа»), с которой ведет политическую борьбу ПиС, называя своих противников «пронемецкой агентурой». Однако сегодня становится понятно, что эта условная «пронемецкая агентура» занимает важные позиции и в самой правящей партии».


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