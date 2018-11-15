Почему поляки жалуются на хамские заявления американского посла

Политические круги Польши обсуждают невиданное унижение. Письмо американского посла в Варшаве польскому премьер-министру вызвало у поляков даже нечто вроде «бунта на коленях». Варшава добилась того, чего давно хотела – официального признания вассального положения по отношению к Вашингтону. Интереснее другое – кто и зачем опубликовал эту скандальную, но конфиденциальную переписку?

Польский еженедельник Do Rzeczy обнародовал историю, ставшую главным политическим скандалом в Польше за последние дни. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер направила письмо премьер-министру этой страны Матеушу Моравецкому. В своем послании дипломат «объясняет, что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского телеканала TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery Communications».

Официально польские власти пока не проявляют желания комментировать письмо посла США. Но кулуарно гордые паны проявляют изрядное недовольство тоном американского дипломата. Источник из окружения Моравецкого рассказал Do Rzeczy, что «тон письма чрезвычайно высокомерен». Якобы Мосбахер утверждает, что Вашингтон не потерпят от польских политиков критических высказываний в адрес журналистов TVN за подготовку теми репортажа о «предполагаемой нацистской среде в Польше».

Другой собеседник, также имеющий отношение к офису Моравецкого, сказал изданию: «Посол начинает так, как будто она не в Польше, а в бантустане. И это не вопрос того, что последние три года американских дипломатов приучили к тому, и они поняли, что могут себе позволить такое поведение. Это они просто давно привыкли, что мы поддаемся их давлению».

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Вице-премьер и министр науки и высшего образования Ярослав Говин в качестве эдакого «бунта на коленях» отменил встречу с Мосбахер, которая должна была состояться по инициативе посла. В свою очередь глава парламентской комиссии по расследованию случаев мошенничества с НДС Марчин Хорала в интервью радиостанции TOK FM заявил: «Дипломатические службы США и сами Соединенные Штаты всегда пекутся за рубежом об американском капитале, а тут, кажется, телеканал с американским капиталом, хотя некоторые говорят, что с российским. В городе судачат об этом».

Политический аналитик Андрей Стариков считает, что случай с письмом стал ярким проявлением того вассалитета, в котором фактически оказались польские политики.

«Политическое руководство Польши последовательно ставит себя в подчиненное положение по отношению к своим американским контрагентам, – заявил Стариков газете ВЗГЛЯД. – Правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС) пытается «продать« американцам территорию Польши в качестве антироссийского плацдарма, понаставить у себя американских баз. Взамен Варшава надеется получить внешнеполитическую поддержку от США. Такая поддержка необходима польским политикам для воплощения в жизнь собственных амбиций: геополитический проект «Междуморье», шефство над Украиной, втягивание в западную орбиту влияния Белоруссии», – отмечает Стариков.

Эксперт напоминает, что совсем недавно министры обороны США и Польши Джеймс Мэттис и Мариуш Блащак на встрече в Пентагоне обсудили предложение Варшавы разместить у себя американскую бронетанковую дивизию. На создание такого объекта неподалеку от российской границы Польша готова выделить до 2 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп проявил интерес к этой идее, назвав предложение «очень важным вкладом» в укрепление трансатлантической безопасности. А президент Польши Анджей Дуда, и без того на днях вызвавший раздражение избирателя своей угодливой позой на совместном фото с главой США, предложил назвать базу «Форт-Трамп».

На фоне такого угождения Варшавы в адрес Вашингтона ситуация с письмом американского посла кажется, на первый взгляд, странной. Стариков считает, что

поляки сами приучили американцев к высокомерному тону.

«Природа конфликта польских правящих кругов с посланником Вашингтона заключается в том, что американские коллеги посягнули на святое – на внутреннюю проблему Польши, на тему СМИ, – полагает политолог. – Ведь еще совсем недавно Варшава скандалила с Брюсселем из-за принятых Польшей новых поправок к закону о СМИ. И вот теперь американцы тоже надавили на больное для ПиС место. А тут уже назад отступать нельзя. Поддержка образа радетелей за национальные интересы для партии Ярослава Качиньского – залог политического выживания. Весь имидж ПиС выстроен на противопоставлении ориентирующейся на Брюссель «Гражданской платформе», якобы «терпящей обиды от соседей и раздавшей наднациональным структурам польский суверенитет». «Право и Справедливость» «продает» избирателю эту самую внутриполитическую брутальность и не может прослыть плохим продавцом, «толкающим» брак, – констатирует Андрей Стариков.

Он добавляет, что в истории с американским послом примечателен сам факт, что «высокомерное» конфиденциальное письмо получило огласку.

«После сдачи позиций в споре с Брюсселем по вопросам реформы Верховного суда польское руководство получило ожидаемое «фи» от своих симпатизантов. Вероятно, слив посольского письма стал простой политтехнологической акцией, призванной купировать негативные последствия уступок Брюсселю, поддержать брутальный образ партии Ярослава Качиньского», – заключает Стариков.

Дело рук «пронемецкой агентуры»?

Доктор политических наук и советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Наталья Еремина сказала газете ВЗГЛЯД, что дело тут не столько в самом сюжете с письмом, сколько именно в оценке деятельности журналистов, работающих на проамериканскую информационную компанию.

«Политический истеблишмент и общественность США всерьез полагают, что априори все, что делают их журналисты, не может подлежать критике. Фактически ситуация сложилась, как в Античности – нарушение «закона величия». Поэтому представители США полагают, что вправе требовать от других стран подчинения по любому поводу. Если уж США требуют от Польши экономических преференций, заставляют покупать американский сжиженный газ, так уж по вопросу новостей и информационных сюжетов они вообще раздумывать не станут. В США вообще с презрением относятся к странам, которые претендуют на статус их вассалов», – отмечает Еремина.

Есть и еще одна точка зрения. По мнению политического аналитика Станислава Стремидловского, огласка ситуации с письмом американского посланника может служить доказательством того, что в правящих кругах Польши в пику сторонникам максимального сближения с США активизировалась условная «пронемецкая партия».

Политолог подчеркивает: «Следует отметить важную деталь. Письмо посла США в адрес премьер-министра Польши, которое явно является конфиденциальным, было сознательно предоставлено журналистам близкими сотрудниками Моравецкого (поверим на слово нашим польским коллегам). Это означает, что

в правящем лагере партии «Право и Справедливость» и правительстве Польши есть влиятельные силы, которые со скепсисом воспринимают перспективы ориентации Варшавы исключительно на Вашингтон.

До сих пор, правда, европейское направление было как бы монополизировано оппозицией (преимущественно партией «Гражданская платформа»), с которой ведет политическую борьбу ПиС, называя своих противников «пронемецкой агентурой». Однако сегодня становится понятно, что эта условная «пронемецкая агентура» занимает важные позиции и в самой правящей партии».