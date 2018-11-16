США передумали размещать базу «Форт Трамп» в Польше

США не собираются размещать на территории Польши базу «Форт Трамп», сообщают местные СМИ.

Польша при этом выразила готовность «отказаться от первоначальной концепции «Форт Трамп» в пользу другой формы американского военного присутствия».

По данным источников, «вопрос увеличения сил США почти наверняка решен, но американцы ставят несколько условий», передает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание Onet.

Так, на территории Польши должны быть размещены «американские склады вооружения и боеприпасов, элементы структуры командования и разведки». Якобы именно такую концепцию обсуждают в данный момент Варшава и Вашингтон.

Onet отмечает, что идея разместить в Польше постоянную военную базу, как предполагалось ранее, «практически не имеет шансов на реализацию», но обе стороны «ищут компромиссный вариант, который увеличит постоянное американское военное присутствие» в этой стране.

Напомним, в конце октября министр обороны Польши заявил о поддержке Вашингтоном идеи базы «Форт Трамп».