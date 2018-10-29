Министр обороны Польши объявил о поддержке Вашингтоном идеи базы «Форт Трамп»

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30 октября, вторник | Последнее обновление — 00:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:«Белые каски» приступили к съемкам провокации с химоружием в Сирии
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе
В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование
«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей
Подействует ли на Пакистан американский ультиматум
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Еще одной жертвой керченской трагедии может стать прогресс
Максим Ваганов, публицист
Россия на мировом рынке игр пока что не входит в первую десятку стран-производителей, но уже вплотную к ней подобралась. И возникает ощущение, что нашей стране хотят «насолить» и на этом поприще. Подробности...
Иногда к феминисткам нужно прислушаться
Сергей Худиев, публицист, богослов
Ситуация со скандальной рекламой IKEA нехороша и свидетельствует о ряде проблем в общении. Многие пишут о том, что она унижает женщину. Но еще больше она унижает мужчину. Подробности...
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Главным мотивом комсомольцев был секс
Егор Холмогоров, Публицист
Советам требовался особый способ, чтобы вырвать молодых людей из-под власти «мамкиной ложки» и направить на такие бесстыдные дела, на которые не решился бы ни один уважающий себя коммунист из великороссов. Подробности...
Обсуждение: 152 комментария
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
Российские болельщики попали в аварию в римском метро
Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операцииПодробности...
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