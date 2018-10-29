Министр обороны Польши объявил о поддержке Вашингтоном идеи базы «Форт Трамп»

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Польша заручилась поддержкой Вашингтона по проекту создания на территории республики американской военной базы с рабочим названием «Форт Трамп».

Блащак выразил заинтересованной Варшавы в том, «чтобы американские войска размещались в Польше, чтобы таким образом обеспечивалась безопасность Польши и всего восточного фланга НАТО», передает ТАСС.

По словам министра национальной обороны Польши, со стороны Вашингтона «поддержка этого проекта есть», а в рамках польско-американской группы в Пентагоне «обсуждаются детали».

«Мы работаем над тем, чтобы эти детали удовлетворяли обе стороны», – цитирует слова министра Польское агентство печати.

Напомним, в конце сентября глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис сообщил, что в Пентагоне приступили к изучению идеи размещения постоянной базы Соединенных Штатов на территории Польши и оценке предложения, сделанного Варшавой.

В Москве предупредили, что создание американской военной базы в Польше потребует от России военно-технических мер предосторожности. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные последствия размещения постоянной американской военной базы в Польше.