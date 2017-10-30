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19 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Крым, похоже, поставит очередной рекорд по количеству принятых за сезон туристов. Однако главный итог завершающегося сезона вовсе не в этом. Опросы показывают, что отдыхающие становятся все более довольными отдыхом на полуострове. Что именно улучшилось в Крыму и что по-прежнему не нравится отдыхающим? Подробности...
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Чем опасен польский «Форт-Трамп» для России

Анджей Дуда и Дональд Трамп нашли общий язык на фоне антироссийских действийФото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press
Дональд Трамп одобрил идею Польши разместить в стране военную базу США на постоянной основе. Вашингтон и Варшаву не волнует, что такой объект нарушит «Основополагающий акт Россия – НАТО». Польша грезит американской базой уже не первый десяток лет, и на этот раз ее мечты близки к воплощению. Какими могут быть последствия такого сценария для России? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Патриотическое воспитание должно быть честным

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Патриотическое воспитание – это нормально. Но если детскую любовь к родителям не нужно «обосновывать» (рассказывать, какие мама с папой хорошие), то со страной сложнее. Любит ли наша страна своих детей так, как хочет, чтобы они любили ее? Подробности...
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Как из старой сказки делают новую быль

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Сейчас не девяностые, и внутренним грызунам больше не позволят пустить дело на самотек. В нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом страны можно только при обеспеченном внешнем поражении. Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
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          Чем опасен польский «Форт-Трамп» для России

          Анджей Дуда и Дональд Трамп нашли общий язык на фоне антироссийских действий   19 сентября 2018, 14:42
          Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков

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          Дональд Трамп одобрил идею Польши разместить в стране военную базу США на постоянной основе. Вашингтон и Варшаву не волнует, что такой объект нарушит «Основополагающий акт Россия – НАТО». Польша грезит американской базой уже не первый десяток лет, и на этот раз ее мечты близки к воплощению. Какими могут быть последствия такого сценария для России?

          Президент США Дональд Трамп согласился рассмотреть просьбу Варшавы о размещении в Польше на постоянной основе американской военной базы. Эта тема стала ключевой в его переговорах с польским коллегой Анджеем Дудой, накануне приезжавшим в Вашингтон. Он даже дал понять, что предложение ему по душе. «Я вместе с президентом. Я чувствую, что он прав», – заявил Трамп.

          Однако глава Пентагона Джим Мэттис пояснил, что американцы совместно с поляками обсуждают и работают над условиями создания базы, но окончательного решения пока нет. По информации американских СМИ, окончательное решение будет принято Вашингтоном в начале следующего года.

          Напомним, как передавало РИА «Новости», Дуда после переговоров заявил о намерении Варшавы принять американскую базу и назвать ее в честь нынешнего американского лидера – «Форт-Трамп». По его словам, страна готова компенсировать американцам расходы в размере 2 млрд долларов. Сейчас на принципах ротации в Польше присутствуют около 3 тыс. американских военных, регулярно проводятся совместные военные учения – последние состоялись в августе.

          Старший вице-президент «ПИР-Центра» генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский напомнил, что поляки мечтают об американской базе на своей территории последние 20 лет. Особенно серьезно они озаботились этим вопросом весной – в мае стало известно о готовности Варшавы выделить на это 1,5–2 млрд долларов. Впрочем, теперь мечты поляков о базе могут стать реальностью. По словам Бужинского, Трамп смотрит на подобные предложения как бизнесмен и готов «слупить с поляков деньги». 

          «Иметь на своей территории что-то американское – для них это навязчивая идея. Они считают, что американская военная база настолько гарантирует защиту от нападения «злобной России», что дальше ехать некуда. Все эти фобии трудно объяснять», – сказал Бужинский газете ВЗГЛЯД. «Они думают, что российское руководство спит и видит, как бы напасть на Польшу, на несчастные карликовые балтийские государства, завоевать и поглотить их и восстановить границы Российской империи. Умом поляков не понять», – добавил он. 

          В свою очередь профессор Академии военных наук Вадим Козюлин не исключает, что на поляков действуют опасения по поводу милитаризации Калининградской области и проведение Россией масштабных маневров. На Западе Калининградскую область считают стратегическим плацдармом России у границ НАТО. Он также не исключил, что здесь проявляются страхи НАТО по поводу гипотетического сухопутного «Сувалкского коридора» длиной 64 км, ведущего напрямую из Белоруссии (от Гродно) в Калининградскую область. Его в Пентагоне на полном серьезе считают самой уязвимой точкой в обороне НАТО и хотят прикрыть. И база в Польше вполне подошла бы для таких целей.

          «Но главный фактор – это польская история, которая тащит этот народ и страну назад. В первую очередь это историческая память Польши, которую трижды делили. Через ее территорию проходили иностранные войска, поэтому поляков можно понять, не стоит делать из них жупел», – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

          Такой объект «имел бы не только политико-стратегическое влияние в плане перспективы долгосрочного сдерживания, но и чисто военное, так как повысил бы потенциал действующей армии и возможности принятия нового подкрепления», отметил замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский в интервью Польскому агентству печати. «Польшу уже нельзя будет рассматривать как буферное государство, и это окажет значительное влияние на ощущение безопасности, а также на экономические аспекты, что значимо для Польши, США и всего НАТО», – добавил он.

          В Минобороны РФ еще весной заявляли о готовности к ответным мерам в случае размещения в Польше американской военной базы. Согласно «Основополагающему акту Россия – НАТО», подписанному в 1997 году, альянс принял обязательство не размещать войска вдоль российских границ на постоянной основе. Таким образом, если Трамп примет предложение Польши, Россия получит основания для признания НАТО агрессором.

          Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что инициатором появления базы выступил Вашингтон, а Польша лишь озвучила это предложение от своего лица, предложив название. «Эта база нужна американцам, они продолжают свою политику давления на Россию, ведут ее плавно и последовательно. Все эти действия сопряжены с анализом того, способна или не способна Россия в случае реальной угрозы отразить их удары», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД, добавив, что именно поэтому РФ проводит такие масштабные и беспрецедентные маневры, как «Восток-2018».

          Он выразил сожаление, что в проведении подобной проамериканской политики участвуют соседи, с которыми Россия дружила, и призвал жестко пересматривать политику и экономические отношения с такими странами.

          «Польша – одна из немногих стран, которые делают это по собственной инициативе. Просто предлагает себя, как дешевая проститутка. Все это недружественно в отношении России. Подобная риторика и действия крайне опасны для самой Польши. Россия не может не учитывать это с точки зрения своей безопасности»,

          – пояснил сенатор.

          «Политическое и военное руководство Польши должно понимать, что, поднимая градус российско-польских отношений, они вредят будущему. Такой демарш не останется без ответа. Эта база станет целью для российских Вооруженных сил», – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

          По мнению Клинцевича, сами находящиеся сейчас на ротационной основе в Польше американские военные не представляют угрозу России – они обслуживают инфраструктуру, обеспечивают дислокацию ударных средств, следят за аэродромной сетью. Однако все это позволяет перебросить в Польшу и страны Прибалтики огромное количество солдат в течение суток. «Такое сосредоточение может начаться в период непосредственного выполнения американской концепции глобального удара, когда Россия будет сосредоточена на отражении большого количества высокоточных боеприпасов, которые могут быть направлены на нее», – считает Клинцевич.

          Он убежден, что размещением подобных баз США рассчитывают затягивать Россию в гонку вооружений, однако Москва на подобные уловки не попадется. Клинцевич подчеркнул, что военного паритета с превосходящими ее по силам противниками Россия достигла за счет ядерных сил сдерживания.

          Евгений Бужинский, в свою очередь, отметил, что Россия может оказаться перед угрозой появления вблизи своих границ ракет средней и малой дальности, размещение которых пока регламентировано одноименным договором РСМД. «Если на территории Польши будет американская база и если США выйдут из договора по РСМД, что не исключено, тогда они спокойно могут не связываться со странами старой Европы, которые никогда не позволят им разместить у себя какие-нибудь «Першинги» или крылатые ракеты большой дальности. А вот Польша может позволить. А если там будет база, то американцы даже не будут спрашивать поляков, просто завезут и разместят на своей базе», – предупредил Евгений Бужинский.

          Американская база может стать троянским конем, увеличивая риски для самой Варшавы. «Иностранные военные будут слушаться приказов из США и защищать их интересы. А заинтересованы ли Штаты в том, чтобы в Восточной Европе все было стабильно на границах с РФ – это сегодня не очевидно. Сегодня мы видим потребность раскачать ситуацию в России. Для этого используют различные провокационные сюжеты. Мы видим море негативной фейковой информации о России. Одним словом, в такой обстановке эта база может послужить для провокационных целей, и Польша будет потом все это расхлебывать», – заключил Вадим Козюлин.


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