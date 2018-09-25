Пентагон приступил к проработке размещения постоянной базы США в Польше

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что в американском военном ведомстве приступили к изучению идеи размещения постоянной базы Соединенных Штатов на территории Польши и оценке предложения, сделанного Варшавой.

По словам Мэттиса, никаких решений на этот счет пока не принято, эксперты приступили к изучению вопроса, передает ТАСС.

«Сейчас мы оцениваем, в чем именно заключается предложение Польши, каков потенциал того, что нам предлагают», – заявил глава Пентагона, уточнив, что проработка вопроса находится на ранней стадии.

Американский министр заверил, что Соединенные Штаты «очень ценят» предложение Польши.

В прошлый вторник глава Белого дома Дональд Трамп после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Варшава предложила за размещение американской военной базы на своей территории «гораздо больше» 2 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о возможных последствиях размещения постоянной американской военной базы в Польше для России.