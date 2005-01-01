МИД рассказал о реакции России на базу США в Польше

Создание военной базы США в Польше потребует от России военно-технических мер предосторожности, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он подчеркнул, что к созданию базы Россия «относится отрицательно по многим причинам». Создание базы приведет к «ухудшению ситуации в области безопасности», навредит «интересам общеевропейской безопасности». России понадобятся «военно-технические меры предосторожности, которые будут надежно гарантировать нашу безопасность в новых условиях».

Грушко подчеркнул, что у России «есть различные возможности, в том числе незатратные, как укрепить нашу безопасность», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Основополагающий акт Россия – НАТО «прямо запрещает размещение существенных боевых сил на постоянной основе», так что строительство базы «разрушит» акт Россия – НАТО.

Грушко отметил опасность «порочного круга гонки вооружения» и сопровождающей ее «враждебной риторики».

Создание базы Грушко назвал «совершенно неправомерным». По его словам, заявление о том, что «Россия вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении стран Балтии и Польши» – это «абсолютная чушь».

Грушко предостерег от «гремучей смеси враждебной пропаганды, враждебной политики и враждебного военного планирования».

Он подчеркнул, что «создание такой базы вблизи наших рубежей предназначено для проецирования силы в сторону российской границы».

В МИД России заверили, что Москва готова к диалогу, данный вопрос обсуждается в рамках переговоров с НАТО.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о возможных последствиях размещения постоянной американской военной базы в Польше для России.