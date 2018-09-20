В Сети высмеяли фотографию Трампа и Дуды

Совместная фотография президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды вызвала яркий отклик в социальных сетях.

Пользователи соцсети обратили на неравное положение президентов на фотографии, передает РИА «Новости».

На фотографии президенты подписывают документы. Трамп сидит в кресле и серьезно смотрит в камеру. Дуда стоит рядом – он нагнулся, чтобы было удобнее писать, улыбается.

«И это пан Дуда? Лакей какой-то при Трампе!», – отметил @megta51.

А @MargoRitautro поинтересовалась, всегда ли при встрече с Трампом Дуда «кланяется и целует руку?».

Пользователь @1985Nic удивился, почему «у челяди полотенце на рукаве не висит при поклоне господину».

Кроме того, в Сети вспомнили о снимке Трампа с экс-президентом Польши Лехом Валенсой, на котором все наоборот.

Трамп и его пшекская ручная дуда pic.twitter.com/vcnWEHvbTM — 20 сентября 2018 г.

По итогам переговоров двух президентов Анджей Дуда попросил Дональда Трампа остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» и предложил платить миллиарды за размещение американской военной базы на своей территории.

Трамп объявил о готовности Вашингтона расширить военное сотрудничество с Варшавой, а также пообещал рассмотреть просьбу Варшавы о размещении военного контингента США в Польше на постоянной основе.