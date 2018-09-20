Фото Трампа и Дуды сочли «унижением» президента Польши

Фотография президента Польши Анджея Дуды и американского лидера Дональда Трампа показывает, как США на самом деле воспринимают Польшу, пишет Gazeta Wyborcza.

Фотография подписания договора между Дудой и Трампом, на которой польский президент стоит, а американский лидер сидит, вызвала неоднозначную реакцию в Польше, передает «ИноТВ».

«Это свидетельство отсутствия профессионализма и пренебрежения искусством дипломатии. Дуда уже три года занимает президентский пост, он должен знать, что международные соглашения так не подписывают», – заявил бывший пресс-секретарь польского МИД и экс-посол Польши в Канаде Марчин Босацкий.

Бывший министр обороны Томаш Семоняк отметил, что фотография Дуды и Трампа «лучше, чем тысяча слов», показывает, какую позиция занимает Польша во времена правления партии «Право и справедливость».

«Ничего конкретного (базы, визы) мы не получили. Много высокопарных слов, выставляющих нас в смешном свете. А за такое унижение президента в МИД кто-то должен лишиться работы», – считает Семоняк.

По его мнению, Дуда оказался «в неудобной ситуации» из-за недосмотра польских дипломатов.

«Я знаю по своему опыту, что персонал принимающей стороны всегда занимается только своим начальником. Такие встречи готовятся неделями именно для того, чтобы подобных казусов не происходило. Ответственность несут МИД и наше посольство», – добавил он.

В статье отмечается, что представители польской оппозиции резко высказались в адрес правительства и главы государства после публикации фото.

«Так после трех лет пребывания «Права и справедливости» у власти выглядит «вставание с колен». Ни один западный партнер уже не воспринимает нас всерьез», – заметил зампредседателя комиссии Сейма по иностранным делам Роберт Тышкевич.

«Сцена, в которой при подписании польско-американского заявления глава США сидел, а глава Польши стоял, символизировала, что Дуда выступает сейчас в роли просителя. Мы беспрецедентно низко пали», – отметил бывший член партии «Право и справедливость» Павел Залевский.

По мнению министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, не стоит придавать большого значение этой фотографии. «Заявление не планировалось подписывать в особо торжественной обстановке», – сказал он. Министр добавил, что быть допущенным к столу, за которым работает глава другого государства, «уже большая честь».

Ранее совместная фотография президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды вызвала яркий отклик в социальных сетях. Пользователи соцсети обратили на неравное положение президентов на фотографии.

По итогам переговоров Дуда попросил Дональда Трампа остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» и предложил платить миллиарды за размещение американской военной базы на своей территории.