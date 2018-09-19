Президент Польши попросил Трампа «остановить» «Северный поток – 2»

Президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду, что глава Белого дома все же «решит остановить» реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».

По словам польского политика, «Северный поток – 2» не выгоден США, так как может помешать распространению американского сжиженного газа на европейском рынке, передает ТАСС.

Дуда заявил в интервью Польскому телевидению, что «решение [об «остановке» строительства газопровода «Северный поток – 2» находится] в руках президента США» и выразил надежду, что «президент [США Дональд Трамп] это решение примет».

Напомним, перед встречей с президентом Польши глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2».