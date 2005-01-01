США отказались от идеи введения санкций против участников «Северного потока – 2»

Глава Белого дома Дональд Трамп перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Мы не собираемся делать этого», – приводит ТАСС ответ Трампа на вопрос о намерении Вашингтона ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Северный поток -2».

В то же время глава Белого дома назвал неуместными вложения Германии в «Северный поток – 2».

Накануне в Германии объяснили, почему не откажутся от российского газа ради США.