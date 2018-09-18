Трамп рассказал немецкому народу, как ему правильно тратить деньги

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает неуместными вложения Германии в «Северный поток – 2».

По его мнению, «миллиарды долларов», которые Германия платит России, вредят немцам. Об этом Трамп рассказал журналистам перед встречей в Белом доме с лидером Польши Анджеем Дудой, передает ТАСС.

«Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России, что, откровенно говоря, мы не считаем уместным, мы никогда не думали, что это уместно, и, конечно же, это очень плохо для народа Германии», – считает Трамп.

США увязывают санкции против «Северного потока – 2» с вопросом транзита газа через украинскую территорию.

Ранее Германия пояснила, почему не собирается отказываться от российского газа ради США.

Отметим, что реальная причина, по которой Трамп добивается отказа Европы от «Северного потока – 2» – это желание поставлять на континент собственный сжиженный природный газ, который гораздо дороже российского – это признают в том числе на Западе.