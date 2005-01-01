Германия не станет покупать американский сжиженный природный газ, так как с экономической точки зрения он невыгоден и не обеспечивает энергетическую безопасность страны, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Германия не располагает необходимой инфраструктурой для получения американского топлива, указывает автор статьи, выражая сомнения в том, что строительство нужного терминала окажется рентабельным.

Кроме того, к 2050 году Германия планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии. Поэтому инвестиции в новую газовую инфраструктуру при более дешевом «Северном потоке – 2», по мнению автора публикации, кажутся сомнительными и маловероятными, передает РИА «Новости».

Handelsblatt напоминает, что Россия обеспечивает лишь 6% энергетических потребностей Германии, что не соответствует заявлениям Вашингтона о «зависимости» ФРГ от российских поставок.

Соединенные Штаты проводят политику «Америка превыше всего» и активно участвуют в торговых войнах, поэтому вряд ли Берлин пойдет на риск утраты энергетической безопасности, променяв Россию на США, заключает издание.

Ранее Handelsblatt писало о том, что США втайне заключают сделки с Россией, при этом оказывают давление на Европу относительно антироссийских санкций.

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» важен и значим для Берлина.