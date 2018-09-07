Немецкие СМИ уличили США в санкционном лицемерии

США втайне заключают сделки с Россией, при этом оказывают давление на Европу относительно антироссийских санкций, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Конгресс США критикует зависимость Пентагона от российских космических технологий, при этом американский военный концерн Orbital ATK заключает сделку с холдингом «Энергомаш» о покупке четырех ракетных двигателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Handelsblatt Андре Баллина.

«В данном случае, судя по всему, коммерческая выгода взяла вверх над политикой, поскольку разработка своего двигателя обойдется США в три миллиарда долларов», – отметил Баллин.

Также Handelsblatt сообщает, что США ведет переговоры о закупке российского огнестрельного оружия – пистолетов типа «Оса». Такие уже использует полиции Аризоны.



По данным Баллина, концерн «Техмаш», который производит эти пистолеты, находится по европейскими, но не американскими санкциями. Но покупка оружия у России, по его словам, для США является неприемлемой «по принципиальным соображениям», а эти сделки подрывают эту принципиальность.

«Возможно, поэтому в Европе так сильно сопротивляются указам из Белого Дома, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией», – подытожил Баллин.

Во вторник стало известно, что НПО «Энергомаш» и американская компания Orbital ATK заключили соглашение о поставке четырех дополнительных ракетных двигателей РД-181 для американских ракет-носителей типа Antares.

До этого Госдеп заявил, что США введут санкции в отношении любой страны, которая купит у России зенитные ракетные системы С-400. В частности, официальный представитель Пентагона в Азии Рэндалл Шрайвер заявлял, что США не могут гарантировать, что позволят Индии закупить российское вооружение.