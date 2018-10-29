Названы добровольные вассалы США в Европе

«Это просто возмущает европейцев. Они понимают все больше и больше, что для американцев Евросоюз – это часть какой-то «Трансатлантиды» или «Панамерикано», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что надо быть союзником, но не вассалом США.

Германский политолог Александр Рар констатирует, что отношения Германии с США из союзнических превратились в вассальные. «Немцам запрещается вести энергетический диалог, партнерство с Россией. Хотят запретить всеми силами постройку «Северного потока – 2», хотя это суверенное решение немецких фирм, Евросоюза. Просто американцы наглым образом начинают вмешиваться в европейские дела», – считает Рар.

Он напомнил, как в свое время группа американских сенаторов посетила Болгарию и запретила Софии строить газопровод «Южный поток». В последнее время американцы выступают против создания единой европейской армии. «Это что? Не вассальство?» – задается вопросом Рар.

По его словам, такое отношение проявляется во многих сферах, особенно финансовых, американцы вводят экстерриториальные санкции. «Это просто возмущает европейцев. Они понимают все больше и больше, что для американцев Евросоюз – это часть какой-то «Трансатлантиды» или «Панамерикано», – отмечает эксперт.

Другая проблема в том, подчеркивает политолог, что такое вассальное отношение к своим союзникам со стороны США понимают только французы и немцы. «А такие страны как Польша и прибалтийские государства или даже Великобритания – добровольно приняли роль вассалов американцев и будут тянуть Европу дальше в эту сторону, а не в сторону независимости», – подытожил Александр Рар.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, быть союзником США «не значит быть вассалом». «Мы не должны зависеть от них», – сказал Макрон.

По его словам, страна должна быть суверенной, а ее оборона – автономной. Так, по его мнению, Франция должна быть автономной в области защиты киберпространства, во всех составляющих вооруженных сил – на суше и море, в космосе.