Макрон увидел разницу между союзниками и вассалами США

Соединенные Штаты являются историческим союзником Франции, но быть союзником не означает быть вассалом, заявил французский президент Эммануэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль».

«США – наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», – сказал Макрон в интервью каналу TF 1, передает ТАСС.

Комментировать высказывания своего американского коллеги Дональда Трампа в Twitter Макрон отказался, подчеркнув, что французский народ ждет от своего лидера не этого.

Макрон заявил, что союзники «должны уважать друг друга». «В великие моменты мы были союзниками. Мы вместе обязались каждый день вести борьбу против терроризма и в Сирии, и в Африке. Наши солдаты ежедневно действуют вместе», – заметил он.

По словам президента Франции, страна должна быть суверенной, а ее оборона – автономной. «Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы», – подчеркнул он.

Франция, продолжил Макрон, должна быть автономной в области защиты киберпространства, во всех составляющих вооруженных сил – на суше и море, в космосе.

Он признал, что «в некоторых областях Франция была слишком зависима от США, это не хорошо».

Накануне Трамп посвятил французскому лидеру Эммануэлю Макрону несколько язвительных твитов, в том числе раскритиковав идею о единой европейской армии напоминанием об участии Франции во Второй мировой войне. Париж призвал американского лидера соблюдать общепринятые правила приличия.