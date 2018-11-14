В Париже осадили Трампа после выпадов в адрес Макрона

Французское правительство после серии твитов президента США Дональда Трампа о французском президенте Эммануэле Макроне призвало американского лидера соблюдать общепринятые правила приличия.

«Вчера было 13 ноября, и мы вспоминали 130 человек, которые были убиты три года назад (во время терактов 13 ноября 2015 года) в Париже и Сен-Дени. И я отвечу на английском: «правила приличия» были бы уместны», – передает «Интерфакс» слова представителя правительства Франции Бенжамена Гриво.

Накануне президент США Дональд Трамп посвятил французскому лидеру Эммануэлю Макрону несколько язвительных твитов, в том числе раскритиковав идею о единой европейской армии напоминанием об участии Франции во Второй мировой войне.

Заявление Трамп сделал после того, как в воскресенье посетил Париж.