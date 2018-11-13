Трамп посвятил Макрону несколько унизительных твитов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею французского лидера Эммануэля Макрона о единой европейской армии, напомнив об опыте Франции во Второй мировой войне.

Он заявил, что Макрон «страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции в 26% и уровня безработицы почти в 10%. «Кстати, нет страны более националистической, чем Франция: очень гордые люди – и это совершенно справедливо!» – написал Трамп в Twitter, добавив после этого перефразированный предвыборный лозунг:

«Make France great again!» («Сделаем Францию снова великой!»).

Трамп также раскритиковал идею Макрона о создании европейской армии.

«Макрон предлагает создать собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но во время Первой и Второй мировых войн им противостояла только Германия – и как Франция с этим справилась? Они начали изучать немецкий язык, пока в ситуацию не вмешались США», – заявил он.

Кроме того, Трамп подверг критике Францию за то, что она препятствует продаже американских вин на своей территории с помощью больших пошлин, в то время как США допускают на рынок французские вина.

«Это нечестно, это должно измениться!» – заявил Трамп.

В выходные Трамп посетил Париж, где состоялись торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. В воскресенье президент США уже называл оскорбительным предложение Макрона по созданию европейской армии.