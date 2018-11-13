Меркель выступила за создание европейской армии

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Евросоюзу нужно двигаться в сторону создания собственной армии.

«Мы должны работать над замыслом однажды создать настоящую европейскую армию», – заявила Меркель, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала «Феникс».

Канцлер сообщила, что это необходимо делать, исходя «из развития событий последних лет».

Также Меркель предложила создать европейский Совет безопасности, работающий по принципу сменяемости, сообщает РИА «Новости».

Канцлер заявила, что «только сплоченная Европа может быть достаточно сильна, чтобы быть услышанной на мировой арене».

Ранее с инициативой создания европейских вооруженных сил выступал президент Франции Эммануэль Макрон.