Патриарх Кирилл призвал Варфоломея отказаться от церковной авантюры на Украине

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31 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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Герои 18-го года – года катастроф и побед

Учительница Татьяна Дерсалия и футболист Игорь Акинфеев совершили настоящий подвигФото: с личной страницы в соц сети,
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Главное горе 2018 года постигло нас ранней весной, когда в «Зимней вишне» погибли дети. А главной радостью в середине лета стал чемпионат мира по футболу. Именно поэтому газета ВЗГЛЯД выбрала «лицами года» капитана нашей сборной Игоря Акинфеева и Татьяну Дерсалию – учительницу, ценой своей жизни спасавшую детей из огня «Зимней вишни». На их фоне даже звезды мировой политики отходят на второй план. Подробности...
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Главные «фальшивые новости» 2018 года

Английские слова fake news стали одним из главных слов уходящего годаФото: Richard B. Levine/Imago/ТАСС
Газетные утки существуют столько, сколько существуют газеты. Слово «утка» в последние годы сменилось английским словом «фейк» (fake – подделка, фальшивка), а социальные сети позволили фейкам распространяться быстрее и охватывать значительно большую аудиторию, чем газеты и даже телевидение. Вспомним наиболее запомнившиеся фейки уходящего года. Подробности...
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Как родился миф о «русском спецназе, убившем первого президента Грузии»

Звиад Гамсахурдиа жил крайне экстравагантно и так же умерФото: Viktor Chernov/Global Look Press
Первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдиа был убит, скорее всего, российским спецназом. По крайней мере, на этом настаивают его сыновья. Почему дети одиозного грузинского политика устроили этот демарш через 25 лет после смерти их отца и есть ли хоть какие-либо доказательства правдивости их утверждений? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того чтобы попытаться решить возникшие проблемы, сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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          Патриарх Кирилл призвал Варфоломея отказаться от церковной авантюры на Украине

          31 декабря 2018, 16:33

          Текст: Ольга Никитина

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          Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Константинопольскому патриарху Варфоломею письмо, в котором призвал его отказаться от общения с раскольниками и «от участия в политической авантюре их легализации» на Украине.

          Патриарх Кирилл напомнил, что обсуждал ситуацию на Украине с Варфоломеем и лично, и при многих свидетелях. Планы легализовать церковный раскол в этой стране в значительной степени реализованы, отметил предстоятель РПЦ, и добавил, что обращается к Варфоломею, «возможно, в последний раз пред лицом всей Православной церкви».

          «Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации», – говорится в письме Кирилла, текст которого опубликован на сайте РПЦ.

          По словам главы Русской церкви, в этом случае история сохранит память о патриархе Варфоломее «в числе тех святителей Константинопольского престола, кто в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство».

          В обратном случае он «навсегда утратит возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанет быть первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих», подчеркнул патриарх Кирилл. «Причиненные вами страдания православных украинцев последуют за вами на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против вас. Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться», – отметил глава Русской православной церкви.

          Напомним, в середине декабря состоялся «объединительный собор» в Киеве, по итогам которого было объявлено о создании «новой церкви» на Украине.

          После этого Верховная рада Украины приняла законопроект, который фактически лишает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия. В РПЦ сочли принятие Радой данного законопроекта примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы. УПЦ отказалась менять название.


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