Патриарх Кирилл призвал Варфоломея отказаться от церковной авантюры на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Константинопольскому патриарху Варфоломею письмо, в котором призвал его отказаться от общения с раскольниками и «от участия в политической авантюре их легализации» на Украине.

Патриарх Кирилл напомнил, что обсуждал ситуацию на Украине с Варфоломеем и лично, и при многих свидетелях. Планы легализовать церковный раскол в этой стране в значительной степени реализованы, отметил предстоятель РПЦ, и добавил, что обращается к Варфоломею, «возможно, в последний раз пред лицом всей Православной церкви».

«Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации», – говорится в письме Кирилла, текст которого опубликован на сайте РПЦ.

По словам главы Русской церкви, в этом случае история сохранит память о патриархе Варфоломее «в числе тех святителей Константинопольского престола, кто в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство».

В обратном случае он «навсегда утратит возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанет быть первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих», подчеркнул патриарх Кирилл. «Причиненные вами страдания православных украинцев последуют за вами на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против вас. Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться», – отметил глава Русской православной церкви.

Напомним, в середине декабря состоялся «объединительный собор» в Киеве, по итогам которого было объявлено о создании «новой церкви» на Украине.

После этого Верховная рада Украины приняла законопроект, который фактически лишает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия. В РПЦ сочли принятие Радой данного законопроекта примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы. УПЦ отказалась менять название.